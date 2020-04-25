Volkswagen в марте увеличил продажи в России на 17%

Российские дилеры Volkswagen в марте реализовали 10007 автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Volkswagen в России увеличились на 8% и составили 23794 машины. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,0% против 5,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в марте остановил свой выбор 5371 покупатель (+25%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 3568 реализованных автомобилей, что на 14% выше показателя годичной давности.

Напомним, ранее компания Volkswagen раскрыла первые подробности о новом поколении своего бестселлера Polo, который будет представлен теперь в кузове лифтбек. В продаже у дилеров новинка ожидается летом 2020 года. Также в этом году на российском рынке должны появиться седан Jetta седьмого поколения и лифтбек Arteon.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».