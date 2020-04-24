АВТОВАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

АВТОВАЗ с 29 июня 2020 года планирует ввести сокращенную четырехдневную рабочую неделю исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель-май и прогнозируемого аналитиками 30-50% годового снижения рынка. Соответствующее распоряжение было подписано на предприятии 23 апреля. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, отметив, что главным приоритетом компании является сохранение рабочих мест.

В то же время на АВТОВАЗе подчеркивают, что это решение является предварительным. «Мы надеемся, что ситуация начнет улучшаться, российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае восстановления рынка мы могли бы сохранить пятидневную рабочую неделю и после 29 июня», – заявили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Напомним, АВТОВАЗ с 13 апреля возобновил работу главных конвейеров, которая была приостановлена с 30 марта во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. При этом для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на АВТОВАЗе смещено по времени начало рабочих смен. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, доставляющем их на работу и домой.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-марте стала LADA Granta, чья реализация выросла на 4% и составила 29660 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 26785 проданных машин (-4%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 8884 покупателя (-6%). Далее следует внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 6651 экземпляр (-14%). Реализация модели LADA XRAY составила 5170 штук (-20%).

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