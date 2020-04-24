Экспортные поставки легковых автомобилей из РФ в 2019 году выросли на 17% | АВТОСТАТ

Экспортные поставки легковых автомобилей из РФ в 2019 году выросли на 17%

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Экспортные поставки легковых автомобилей из РФ в 2019 году выросли на 17%

Автомобильный рынок России - 2020
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Объем экспорта легковых машин из Российской Федерации по итогам прошлого года составил около 110 тысяч единиц, что на 17% больше, чем в 2018 году. Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2020».

Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в денежном эквиваленте экспортные поставки легковых автомобилей из нашей страны составили 1 миллиарда 604 миллионов долларов США. Как итог, средняя стоимость отправленных за рубеж машин практически достигла 15 тысяч долларов.

Это была информация по автомобилям, которые вывозятся из России. А вот какие модели можно ждать на нашем рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили экспорт

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