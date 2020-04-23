AUTOSTAT Analytic Day: что произойдет с рынком автомобилей с пробегом в 2020 году?

Если по рынку новых автомобилей эксперты рисуют не самые радужные перспективы (об этом - здесь), то как будет чувствовать себя в нынешних условиях рынок автомобилей с пробегом?

Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности» рассказал Данил Пивоваров, руководитель направления исследований рынка автомобилей с пробегом аналитического агентства «АВТОСТАТ».

По его оценке, в случае, если «карантинный» режим будет отменен, и до конца года больше не будет такого «локдауна», то падение рынка легковых автомобилей с пробегом в 2020 году может составить от 20% до 25%.

Напомним, что в минувшем году объем российского вторичного рынка составил 5,4 млн легковых машин. Это оказалось чуть ниже (-0,4%), чем годом ранее.

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