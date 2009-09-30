Глава Fiat: программы стимулирования спроса в Европе должны быть сохранены

Реализуемые правительствами европейских стран программы стимулирования спроса на автомобили должны сворачиваться постепенно, считает глава итальянской Fiat SpA Серджио Маркьонне. В противном случае, считает он, автопроизводители столкнутся со значительным падением спроса в 2010 году, которое заметно скажется и на объемах производства автомобилей.

«Мы должны дать возможность системе постепенно приходить в норму до тех пор, пока рынки не восстановятся», – приводит слова г-на Маркьоне агентство «Финмаркет» .

Напомним, в Германии программа стимулирования спроса завершила свою работу в прошлом месяце. Правительство Великобритании продлит программу утилизации старых автомобилей, заявил в понедельник министр по делам бизнеса Великобритании Питер Мандельсон. Решения по аналогичным мерам в Италии и Франции еще не приняты. Всего утилизационные программы действуют в 13 странах Европы.

«Если бы я решал это, то планировал бы постепенное сокращение стимулов в течение 2010-2011 годов, одновременно разбираясь с проблемой избыточных мощностей», – заявил С.Маркьонне. По его словам, отказ от стимулов должен быть общеевропейским решением. Если Франция и Великобритания решат продолжать реализацию программ, Италия не должна прекращать ее действие, отмечает глава Fiat.

Согласно прогнозу HIS Global Insight, европейские автопроизводители в 2009 году выпустят 17,7 млн. автомобилей – это на 10,4 млн. меньше, чем позволяют мощности их предприятий.