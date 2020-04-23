Сколько может потерять мировой автопром в 2020 году?

За время пандемии, связанной с COVID-19, в мире было приостановлено производство на 240 автомобильных заводах. В общей сложности пока речь идет о «недопроизведенных» автомобилях в количестве 1,9 млн штук. Такие цифры озвучил независимый эксперт Сергей Бургазлиев, выступая сегодня на онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности», организованной аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

По данным Бургазлиева, больше всего от этих остановок пострадали экономики Германии, Испании, Великобритании. Достаточно вспомнить, что только в Германии вынуждены были отправить в отпуска более 568 тыс. человек, занятых в автомобильной отрасли. По Германии речь идет о недопроизведенных 498 тыс. автомобилей, по Испании – 316,6 тыс. шт., по Великобритании – 156, 3 тыс. шт.

Среди авторынков Европы, показавших наибольшее падение в 1 квартале, называются Италия (-35%), Франция (-34%), Австрия (-32%), Испания (-31%). Судя по объемам потерь, в тройке групп производителей, наиболее пострадавших от пандемии, называются Fiat-Chrysler, PSA, Mazda.

Главная проблема, с которой сталкиваются предприятия, выходя из простоев – разрыв цепочек поставок. В Европе автопром начал уходить на карантин с 16 марта, и к концу месяца там не работал ни один автомобильный завод. Сегодня часть брендов уже осуществили перезапуск, другие собираются это сделать в мае, и это позитивная информация. Вот только сроки по восстановлению, считает эксперт, у всех стран будут разные.

В этом смысле многие оглядываются на Китай, который раньше других вошел в ситуацию пандемии. Первые заводы в Китае запустили уже в феврале, в марте ситуация в автопроме и авторынку Поднебесной была уже лучше. А по июню эксперты прогнозируют автопрому страны даже выход на прошлогодний уровень.

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