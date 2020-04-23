Мировой авторынок в 2020 году упадет на 22% из-за коронавируса

Мировые продажи автомобилей по итогам 2020 года упадут на 22% из-за коронавируса, производство снизится на 21%, прогнозируют в IHS Markit.

Как пишет агентство "Финмаркет", в абсолютных цифрах реализация автомобилей в мире составит всего 70,3 млн штук в этом году из-за падения на основных авторынках - в Китае, США и Европе. Автозаводы в ключевых регионах все еще закрыты, и восстановление отрасли будет медленным, отмечается в отчете.

"Внезапный характер пандемии и ее последствия сильно сказываются на автомобильном секторе, уровень неопределенности относительно перспектив значимого глобального восстановления является беспрецедентным, - заявил исполнительный директор IHS Markit по прогнозированию спроса на автомобили в мире Колин Каучман. - Перспективы рынка неоднозначны, так как отложенный и разрушенный спрос сочетается с масштабным нарушением глобальных цепочек поставок".

Аналитики отмечают, что несмотря на возобновление работы большинства китайских предприятий, для полного восстановления авторынка в КНР потребуется время. Они прогнозируют падение продажи машин в стране в 2020 году почти на 16% - до 21 млн. В США рынок легковых автомобилей, как ожидается, рухнет на 27% - до 12,5 млн, в Западной и Центральной Европе - на 25% - до 13,6 млн.

Согласно данным консалтинговой компании LMC Automotive, мировой авторынок в марте снизился на 19,9% до 5 млн 077 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 64 млн 879 тыс. машин. По итогам первых трех месяцев 2020 года реализация автомобилей в мире составила 11 млн 565 тыс. единиц (-14,8%).

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