AUTOSTAT Analytic Day: что будет дальше с автомобильным рынком России?

В ходе проводимой сегодня аналитическим агентством «АВТОСТАТ» онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности» одной из главных тем обсуждения было развитие российского авторынка.

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выделяя основные экономические факторы, влияющие на авторынок, четко разделил их на две группы: до марта 2020 года и после. В первой группе – стоимость нефти, курс рубля, покупательская способность населения, численность экономически активного населения, цены на автомобили и ряд других. В апреле добавился фактор, связанный с пандемией коронавируса. А это уже ограничение на ведение деятельности предприятий, непредсказуемость режима работы в разных регионах, ограничения на перемещения в пространстве, закрытие границ регионов и городов, разрыв цепочек поставки.

Поэтому эксперты не сомневаются, что это кризис «не одного года». За ним стоит снижение доходов предприятий, убытки от определенных видов деятельности, массовые банкротства неустойчивых предприятий, снижение доходов населения, прекращение платежей заемщиками в банки и финансовые учреждения, а соответственно и кризис в финансовой отрасли. Все это отнюдь не будет способствовать росту интереса к автомобилям. Поэтому, что касается прогноза по авторынку на 2020 год, эксперты предрекают падение продаж новых автомобилей на 30 – 50% (глубина падения будет зависеть от многих факторов, в том числе и от господдержки отрасли).

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