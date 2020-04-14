GAC откроет новый дилерский центр в Москве

Компания «ГАК Мотор Рус» откроет новый дилерский центр GAC в Москве. Четвертым партнером компании станет группа «Обухов». До сих пор в ее портфеле было три бренда, включая два китайских – Volvo, Geely и Changan.

Как пишет портал «Китайские автомобили», новый автосалон должен был открыться еще в конце марта или начале апреля. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации все сроки пришлось передвинуть. «Как только ограничения по самоизоляции и передвижению по Москве будут сняты, автосалон откроется», – заверили в GAC Motor.

В ГК «Обухов», в свою очередь, подтвердили, что уже готовы к работе и доставили кроссоверы GAC GS8 в шоу-рум на 1-м Митинском переулке. Клиентам предлагают записаться на тест-драйв, получить выгодное предложение и дождаться открытия салона.

Отметим, что сейчас у GAC Motor уже есть дилер в Москве – «Автолайт-Восток» на улице Прокатной, а также в Санкт-Петербурге и Владимире. Владимирский «Автотракт» – единственный, который фигурировал в числе восьми первых потенциальных партнеров китайского бренда. С остальными семью соглашения по разным причинам до сих пор не подписаны.

Напомним, российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей. Как сообщалось ранее, в 2020 году на российском рынке должны появиться минивэн GAC GN8 и среднеразмерный кроссовер GS5. Также компания намерена развивать дилерскую сеть в ключевых городах России.

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