АВТОВАЗ представит новинки в 2020 году

Московский автосалон, на котором АВТОВАЗ традиционно демонстрировал свои новые модели и концепты, в 2020 году отменен в связи с неблагоприятной экономической ситуацией и последствиями эпидемии для автомобильной индустрии.

Как рассказали «Российской газете» в пресс-службе АВТОВАЗа, компания отказалась от участия в ММАС-2020 еще до начала ограничительных мер, сделав выбор в пользу собственных мероприятий. Однако какие новинки представит АВТОВАЗ и в какие сроки, на предприятии не раскрыли. По данным издания, главными премьерами могут стать рестайлинговые LADA Vesta, Largus и LADA Niva-2 (бывшая Chevrolet Niva), а также концепты новых поколений Granta и LADA 4x4.

Напомним, на прошлом Московском автосалоне АВТОВАЗ представил концепт LADA 4x4 Vision, автомобили Vesta Sport, Vesta Sedan Cross, Granta Facelift, XRAY Cross.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры LADA продали 79600 машины, что на 3% ниже показателя годичной давности. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 20,0% против 21,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером АВТОВАЗа в январе-марте стала LADA Granta, чья реализация выросла на 4% и составила 29660 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 26785 проданных машин (-4%). На третьем месте по популярности среди моделей LADA идет универсал LADA Largus, на котором остановили свой выбор 8884 покупателя (-6%). Далее следует внедорожник LADA 4x4, разошедшийся тиражом 6651 экземпляр (-14%). Реализация модели LADA XRAY составила 5170 штук (-20%).

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