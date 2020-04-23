Доля покупателей, готовых приобрести автомобиль онлайн, выросла вдвое | АВТОСТАТ

Доля покупателей, готовых приобрести автомобиль онлайн, выросла вдвое

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Доля покупателей, готовых приобрести автомобиль онлайн, выросла вдвое

Автомобильный рынок России - 2020
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В 2019 году 60% потенциальных покупателей готовы были приобрести автомобиль в онлайн-режиме. При этом в 2016 году данный показатель составлял 30%. Таким образом, за прошедшие годы он вырос вдвое.

Такую информацию в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности», организованной аналитическим агентством «АВТОСТАТ», озвучил Андрей Заволока из компании Google.

Специалисты Google уже 8 лет проводят исследование поведения потребителей. В 2020 году такой опрос показал, что рост интереса к онлайн-покупкам автомобилей сохраняется. Так, в апреле на 14% увеличилось число тех, кто ищет возможность купить машину онлайн.

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Avito Авто

, источник: АВТОСТАТ

Теги: конференции автостат конференции онлайн продажи

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