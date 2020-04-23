На АВТОВАЗе назначен исполнительный вице-президент по финансам

Исполнительным вице-президентом по финансам АВТОВАЗа с начала марта 2020 года назначен Наталья Васильева-Бернард, директор по учету и отчетности – главный бухгалтер АВТОВАЗа.

Г-жа Васильева-Бернард закончила Московский государственный университет по направлению бухгалтерского учета в транспортной сфере и имеет 25-летний опыт работы в области бухгалтерского учета и финансов в российских и французских компаниях. До прихода на АВТОВАЗ на должность главного бухгалтера в 2017 году занимала различные руководящие позиции, связанные с финансовой и бухгалтерской деятельностью в одной из крупнейших европейских автомобильных групп, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Как отмечается, в 2018 году команда бухгалтерской службы АВТОВАЗа под руководством Натальи Васильевой-Бернард получила престижную премию Groupe Renault – President Awards – за консолидацию отчетности предприятия в систему Groupe Renault.



