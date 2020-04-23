Выручка Renault от участия в АВТОВАЗе в 1 квартале снизилась на 8,6%

Выручка группы Renault от участия в АВТОВАЗе по итогам первого квартала 2020 года сократилась в годовом выражении на 8,6%, до 701 млн евро, следует из отчета французской компании.

Объем продаж группы Renault в России в отчетный период составил 115713 автомобилей Renault, LADA и Niva, рыночная доля компании в стране составила 29,04%. Таким образом, по объему продаж в первом квартале Россия вышла на первое место среди 15 крупнейших рынков для группы, пишет агентство «Прайм».

Напомним, Группа «АВТОВАЗ» входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки Группы расположены в Тольятти – АВТОВАЗ и «ЛАДА Запад Тольятти», и Ижевске – «ЛАДА Ижевск».

Напомним, в январе 2019 года компания Renault Россия стала участником специнвестконтракта, заключенного между АВТОВАЗом и Минпромторгом РФ. СПИК должен поддержать развитие модельной линейки Renault в России, а также других брендов Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и способствовать модернизации производственных мощностей. В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, а Renault совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, продолжит развитие проектов в области НИОКР в России и увеличит объемы экспорта.

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