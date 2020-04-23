В России создают Единый центр автоматической фиксации нарушений ПДД

В нашей стране хотят создать федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД, готовы выделить средства на масштабное внедрение проекта и уже тестируют его в ряде регионов. Речь идет об агрегировании информации о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России в некий единый центр. По предварительным данным, проект обойдется в сумму от 100 млн рублей.

Представитель НТИ «Автонет» подтвердил «Известиям», что работа над созданием единого ЦАФАП уже ведется, опытный прототип системы уже разработан НП «ГЛОНАСС» на базе сервисной телематической платформы «Автодата».

Однако существует еще более масштабный проект МВД, который предполагает около 1 млрд рублей инвестиций за счет установки в регионах единого программного обеспечения и комплексов фиксации нарушений одного типа.

Из аргументов за его внедрение:

- Единая система позволит исключить установку камер (комплексов видеофиксации) в неположенных местах – установленных с нарушениями и не работающих на профилактику ДТП.

- Все загруженные с камер материалы будут перепроверяться на соответствие единым требованиям МВД (тип комплекса, тип нарушения), некондиционные – автоматически отбраковываться.

- Единые требования к приборам и комплексам фотовидеофиксации позволят оценивать материалы с них по общей методике и своевременно выявлять ошибки (не будет абсурдных штрафов, которые имеют место сегодня).

- Появится возможность внедрить полноценный сервис электронного обжалования наказаний.

- Появится возможность ограничить несанкционированный или бесконтрольный доступ региональных должностных лиц к персональным данным автовладельцев. Взамен предлагается вход должностного лица в информационную базу с данными – только после мотивированного запроса и подтверждения такой необходимости электронной подписью.

- Заработает федеральная система автоматизированного розыска ТС. За этим стоит защита от угонов транспорта и быстрый поиск нарушителя ПДД по материалам фиксации нарушений, а также помощь в раскрытии серьезных преступлений по линии МВД.