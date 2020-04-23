Более 200 автомобилей ГАЗ будет передано волонтерским организациям для помощи жителям во время самоизоляции

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Горьковский автозавод и дилерская сеть ГАЗ запустили программу выдачи автомобилей для организации доставки продуктов питания и предметов первой необходимости маломобильным и пожилым людям, больным и всем тем, кто нуждается в помощи в период эпидемии. Дилерские центры ГАЗ в 80 регионах России передадут более 200 автомобилей волонтерскими благотворительным организациям, предпринимателям и компаниям, участвующим в этой важной социальной работе, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Среди машин, предоставляемых из тестового парка дилерской сети, – различные модификации «ГАЗель Next», а также внедорожники «Соболь 4х4». В случае возникновения необходимости перевозки больших объемов груза многие дилерские центры также смогут выделить волонтерам среднетоннажные грузовики «ГАЗон Next».

Первым, кому были переданы машины для перевозки, стал Фонд «Добрый дом», который опекает семьи с онкобольными детьми. Вместе с сотрудниками фонда была организована перевозка мебели и предметов домашнего обихода для социальной семейной гостиницы. Всего в рамках данной акции волонтерским организациям уже переданы более 20 автомобилей «ГАЗель Next». Машины передаются на безвозмездной основе на срок от десяти дней и более, в зависимости от ситуации в конкретном регионе и объемов задач каждой волонтерской организации.

Передача тестовых автомобилей волонтерским и благотворительным организациям, социальным предпринимателям – часть общей программы «Группы ГАЗ» по противодействию эпидемии и поддержке наименее защищенных граждан. В начале апреля добровольцы Горьковского автозавода и Ярославского моторного завода организовали доставку наборов продуктов питания для одиноких и маломобильных ветеранов – бывших работников предприятий. Вторая подобная акция пройдет в преддверии майских праздников.