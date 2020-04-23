Японский авторынок в марте снизился на 10% | АВТОСТАТ

Японский авторынок в марте снизился на 10%

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Automarket 10

Японский авторынок в марте снизился на 9,9% до 321865 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за три первых месяца 2020 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 747841 машин (-10,5%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 1% до 152623 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 39434 машины (-17,2%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 27238 автомобилей (-36,5%).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: япония автомобильные рынки мировые рынки

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