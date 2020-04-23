Выпуск легковых машин в марте упал на 19%

По данным Росстата, за три первых месяца 2020 года с российских конвейеров сошло 323 тыс. легковых автомобилей, что на 15,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в марте было выпущено 111 тыс. машин – это на 19% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калужский завод «ПСМА Рус» в прошлом месяце начал выпуск кроссовера Outlander 2020 модельного года. Между тем, с 30 марта российские автозаводы приостановили производство автомобилей во исполнение указа президента России о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса.

Производство грузовых автомобилей в январе-марте составило 27,3 тыс. единиц, что на 6,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,2 тыс. грузовиков – это на 2,1% больше, чем годом ранее.