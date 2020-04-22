Фургон LADA Largus получит новые модификации

Две фирмы, занимающиеся переоборудованием LADA Largus для коммерческого использования, получили одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на фургон LADA Largus. Этот документ дает право выпускать новые модификации модели, пишет портал «Лада.Онлайн».

Так, предприятие «Промышленные технологии» в Нижнем Новгороде получило ОТТС на цельнометаллический фургон или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе (с увеличенным объемом фургона). Эта коммерческая модификация «Ларгуса» будет оснащаться 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач. Фургон может быть использован, в частности, для перевозки специального оборудования (дорожный мастер, пункт общественного питания, техническая помощь, ритуальные услуги, почта России, пункт весового контроля), перевозки скоропортящихся грузов (авторефрижератор), а также как спецавтомобиль (полиция, следственный комитет, аварийно-спасательные службы, МЧС). Из оборудования на это транспортное средство может быть установлено: электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, кондиционер, подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сиденья водителя по высоте, система навигации, система помощи при парковке, аудиосистема, бортовой компьютер, зависимый отопитель фургона, холодильная установка, теплоизоляция фургона и стеллажи.

Кроме того, предприятие «ВИС-Авто» в Тольятти получило ОТТС на цельнометаллический фургон с пластиковой крышей, усиленной металлическим каркасом. Для чего будет использоваться эта коммерческая версия «Ларгуса», не сообщается. В перечень оборудования входят подушка безопасности водителя и система вызова экстренных оперативных служб. По заказу может быть установлено: электростеклоподъемники, электропривод наружных зеркал заднего вида, электроблокировка замков дверей, электроподогрев сидений, кондиционер, подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, механизм регулировки сидения водителя по высоте, аудиосистема, система навигации, бортовой компьютер, система помощи при парковке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года в России было реализовано 9274 фургона LADA Largus. Общий результат продаж LCV от АВТОВАЗа – 11052 единицы, что составляет более 90% от суб-сегмента малых легких коммерческих автомобилей.

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