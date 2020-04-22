AUTOSTAT Analytic Day: как живет автобизнес в условиях самоизоляции?

Уже завтра, 23 апреля 2020 года, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет бесплатную онлайн-конференцию AUTOSTAT Analytic Day: «Прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности».
Не нарушая режима самоизоляции, аналитики, дилеры, представители IT-компаний и банковской сферы расскажут о том:
- что происходит в автобизнесе сейчас и чего можно ожидать в дальнейшем?
- что рвется в цепочках поставок автокомпонентов и запчастей?
- как меняется поведение потребителей в новых реалиях?
- в каком направлении будет развиваться дилерский бизнес?
- как используются технологии онлайн-продаж в бизнесе автомобилей с пробегом?
- что происходит на рынке автокредитования?
Послушать, возразить или поставить лайк любому спикеру может каждый, кто пройдет регистрацию здесь.
Официальный чат конференции в Телеграм: t.me/autostat_chat
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