AUTOSTAT Analytic Day: как живет автобизнес в условиях самоизоляции?

Уже завтра, 23 апреля 2020 года, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет бесплатную онлайн-конференцию AUTOSTAT Analytic Day: «Прогноз авторынка 2020 в условиях неопределенности».

Не нарушая режима самоизоляции, аналитики, дилеры, представители IT-компаний и банковской сферы расскажут о том:

- что происходит в автобизнесе сейчас и чего можно ожидать в дальнейшем?

- что рвется в цепочках поставок автокомпонентов и запчастей?

- как меняется поведение потребителей в новых реалиях?

- в каком направлении будет развиваться дилерский бизнес?

- как используются технологии онлайн-продаж в бизнесе автомобилей с пробегом?

- что происходит на рынке автокредитования?

Послушать, возразить или поставить лайк любому спикеру может каждый, кто пройдет регистрацию здесь.

Официальный чат конференции в Телеграм: t.me/autostat_chat

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