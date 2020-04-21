ГАЗ работает над новым бескапотным грузовиком

Горьковский автозавод разрабатывает новое поколение среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 «Валдай». Как сообщил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, проект под заводским обозначением «Валдай Next» должен быть запущен в июле-августе 2020 года. Однако в текущих условиях эти сроки могут быть скорректированы. С новым бескапотным грузовиком ГАЗ планирует войти в нишу развозных городских среднетоннажников, пишет «Российская газета».

«Валдай Next» с полной массой 6,7-7,4 тонн займет нишу между «ГАЗель Next 4,6» и «ГАЗон Next 8,7». По предварительным данным, по агрегатной базе «Валдай Next» будет унифицирован с прежним «Валдаем», под капотом расположится турбодизель ЯМЗ-534 (4,4 литра и 149 л.с.) и китайский турбодизель Huadong (Cummins) ISF 3.8 мощностью 166 л.с. Автомобиль также оснастят «газовской» 6-ступенчатой механической коробкой передач и новым рулевым управлением.

Предположительно, новый грузовичок получит кабину от «ГАЗели Next» и полукапотную компоновку, но чтобы отличаться от своих собратьев, «Валдай» примерит оригинальную оптику и решетку радиатора, силовой бампер и защитный обвес самой кабины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2020 году Горьковский автозавод начнет производство низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», который спроектирован в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Между тем, Горьковский автозавод может перенести производство легкого коммерческого автомобиля нового поколения «ГАЗель NN» на 2021 год из-за кризиса в автомобильной отрасли, вызванного в том числе пандемией коронавируса. На базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель Next», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года регистрации легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ в России составили 10657 машины, что соответствует уровню прошлого года. Самой продаваемой моделью на рынке легкого коммерческого транспорта остается «ГАЗель Next», чей результат составил 5909 единиц (-0,5%).

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