Renault стимулирует продажи Arkana через онлайн шоу-рум

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Компания Renault в условиях действующих на авторынке ограничений на приобретение товаров и оказание услуг предлагает специальные условия на покупку автомобилей через онлайн шоу-рум. Так, весь апрель действует дополнительная выгода до 180 тыс. рублей на покупку Renault Arkana, а также 5 лет гарантии на силовой агрегат, сообщает пресс-служба французской марки.

В онлайн-шоуруме клиентам доступны все актуальные модели Renault, представленные в России, линейка аксессуаров, а также дополнительные сервисы, которые позволяют сделать максимальное количество этапов процесса покупки дистанционно. В результате Renault Россия предлагает для своих клиентов сеть цифровых витрин на основе 135 дилерских центров.

Во время введенных на территории России нерабочих дней клиенты могут оформить онлайн-заявку на покупку автомобиля и аксессуаров в онлайн шоу-руме Renault, выбрав подходящий дилерский центр и внеся для бронирования предоплату. Компания также предоставляет широкий спектр дополнительных услуг и сервисов, например, оформление полисов ОСАГО и КАСКО. Доступна возможность дистанционно подать заявку и получить одобрение кредита, а также оплачивать уже имеющийся кредит картой любого банка в удобном мобильном приложении РН Банка. Используя онлайн-инструмент на сайте renault.ru, клиенты могут рассчитать стоимость технического обслуживания и записаться на сервис к любому официальному дилеру Renault в несколько простых шагов.

Напомним, купе-кроссовер Renault Arkana, который вышел на российский рынок в июле 2019-го, до конца года нашел 11311 покупателей. При этом более 60% владельцев являются новыми для бренда Renault. Новая модель привлекла более молодую аудиторию – например, более 25% клиентов моложе 34 лет, сообщает пресс-служба французской марки.

Arkana стала первой моделью, на которой был установлен новый турбированный мотор ТСе 150, созданный в сотрудничестве с Daimler, в паре с бесступенчатой автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения. Более 43% клиентов выбирают Renault Arkana с новым двигателем.

Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.

Высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по состоянию на начало 2020 года компания Renault Россия реализовала через онлайн шоу-рум более 35,5 тыс. автомобилей с момента старта проекта в июне 2016 года.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».