В четырех субъектах РФ наблюдается падение рынка новых автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки данных по регионам России установили, что падение рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале 2020 года отмечено лишь в четырех из них.

Так, за отчетный период сильнее всего снизился объем покупок новых машин в Ингушетии (-20,7%). На Камчатке и в Тыве этот показатель тоже двузначный (-12,1% и -10,6% соответственно). Меньше других сократился авторынок в Чечне (-1,6%).

Таким образом, практически во всех субъектах РФ зафиксирована положительная динамика рынка новых легковых машин. К примеру, в Магаданской области она даже превысила 100%. Ознакомиться с ситуацией на крупнейших региональных авторынках можно здесь.

Найти новые новые автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.