Серийное производство нового микроавтобуса «ГАЗель City» начнется в мае

Горьковский автозавод планирует начать серийное производство нового микроавтобуса «ГАЗель City» в мае 2020 года, сообщил в интервью агентству «ТАСС» президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Напомним, новый низкопольный микроавтобус «ГАЗель City» был представлен на выставке Comtrans 2019. Автобус, спроектированный в соответствии с требованиями программы «Доступная среда», рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Базовая комплектация предусматривает 17 сидячих и 5 стоячих мест, возможны и другие варианты компоновки салона.

Низкий уровень пола, широкая двойная дверь с электроприводом и широкая площадка в центральной части салона обеспечивают удобство входа-выхода пассажирам, в том числе маломобильным группам населения: инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детскими колясками. Площадка оборудована специальными креплениями для инвалидных колясок и аппарелью для въезда/съезда.

Благодаря применению регулируемой пневматической подвески реализована функция снижения уровня пола на остановке. Пневмоподвеска также позволила улучшить управляемость, снизить крены в поворотах и в целом увеличить плавность хода.

Новый микроавтобус получил задний мост увеличенной грузоподъемности и оригинальную усиленную раму, а также тормозную систему с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах, которая отвечает за эффективное замедление и остановку автомобиля.

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