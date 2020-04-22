Hyundai открыла на Сахалине новый дилерский центр грузовой техники

Компания «Хендэ Трак энд Бас Рус» открыла в Южно-Сахалинске новый дилерский центр «Сахалин-запчастьсервис» по продаже автомобилей и запчастей, а также сервису грузовой техники Hyundai.

Новый центр находится на территории площадью 1,5 гектара. Как сообщает пресс-служба «Хендэ Трак энд Бас Рус», 860 кв.м занимают офисные помещения, 2000 кв.м – склад, на котором хранится более 20 тыс. наименований запчастей общей стоимостью более 120 млн рублей. Кроме того, 1315 кв. м отданы под СТО. Зона диагностики и ремонта автомобилей включает семь постов, что дает возможность одновременно обслуживать большое количество машин.

В ближайшем будущем на территории центра будут представлены новые коммерческие автомобили Hyundai. Персонал «Сахалин-запчастьсервис» пройдет обучение в Hyundai Truck and Bus Rus и будет готов оказать полный комплекс услуг в соответствии с высокими стандартами бренда.

«Компания «Хендэ Трак энд Бас Рус» продолжает расширять дилерскую сеть, заключая соглашения с партнерами в новых регионах. Парк коммерческих автомобилей Hyundai на Сахалине уже сейчас насчитывает порядка 650 грузовиков и автобусов. И мы наблюдаем повышенный интерес клиентов к коммерческой технике Hyundai на фоне расширения географии перевозок. Это значит, что спрос на обслуживание в регионе уже есть и в будущем будет только повышаться», – заявил исполнительный директор Hyundai Truck and Bus Rus Сергей Богомил.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», сервисное обслуживание коммерческой техники Hyundai осуществляется через широкую сеть официальных дилеров, которая по состоянию на сереину апреля насчитывала 58 центров в различных регионах России.

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