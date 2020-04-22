Названы российские автозаводы, которые могут рассчитывать на госпомощь

Минпромторг утвердил расширенный список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на государственную поддержку в условиях кризиса. В перечень попали 12 автозаводов, в том числе выпускающие иномарки. Все они соответствуют определенным критериям: годовая выручка не менее 20 млрд рублей, а численность штата не менее 1000 человек, пишет портал Motor.ru.

Перечень включает Группу «АВТОВАЗ» (площадки в Тольятти и Ижевске), «Урал», ГАЗ, КАМАЗ, Sollers (УАЗ и совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке). Кроме того, в списке присутствуют заводы, выпускающие только иномарки: московский «Рено Россия», калужские Volkswagen и «ПСМА Рус» (совместный завод PSA Peugeot-Citroen и Mitsubishi Motors), петербургские Hyundai, Nissan и Toyota, а также калининградский «Автотор», где налажен выпуск автомобилей BMW, KIA и Hyundai.

Выбранные заводы могут рассчитывать на госпомощь. Речь идет о таких антикризисных мерах, как льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Кроме того, на них распространяется полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Стоит отметить, что в список не попали как минимум два российских автозавода – предприятия Mercedes-Benz в Подмосковье и Haval в Тульской области. В случае с последним это объясняется тем, что правительство до сих пор не заключило с ним специнвестконтракт. Он дает право на налоговые льготы и гарантии неухудшения условий бизнеса в обмен на инвестиции.

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