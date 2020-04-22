Subaru открыла новый дилерский центр в Новом Уренгое

Компания Subaru открыла новый дилерский центр «СК-Моторс» в городе Новый Уренгой, представляющий собой обособленное подразделение ГК «СК-Моторс» по продаже и обслуживанию автомобилей марки Subaru. На данный момент это единственный в городе официальный дилер иностранного автомобильного бренда, сообщает пресс-служба «Субару Мотор». В числе клиентов центра не только жители Нового Уренгоя, но и других городов Ямало-Ненецкого автономного округа, которые являются владельцами автомобилей Subaru.

В статусе предприятия полного цикла дилерский центр занимается не только продажами автомобилей с различными вариантами оформления сделки, но и осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также предлагает услуги по прохождению ТО. Помимо этого, дилерский центр «СК-Моторс» располагает широким выбором дополнительного оборудования и аксессуаров, оказывает услуги по страхованию, Trade-in, предоставляет подменные автомобили и организовывает тест-драйвы. Помещения предприятия оборудованы по последним стандартам бренда для дилерских центров и отвечают стандартам.

Как отмечается, компания «Субару Мотор» обладает обширной дилерской сетью по всей России, и недавно в некоторых городах страны в зависимости от уровня сложности эпидемиологической ситуации были открыты сервисные станции для работы в ограниченном режиме. Обслуживание проводится по предварительной записи при строгом соблюдении мер безопасности и рекомендованной социальной дистанции, а также с письменного разрешения администраций городов. Практически во всех дилерских центрах Subaru Motor работает горячая линия, по которой можно получить детальные ответы на интересующие клиентов вопросы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Subaru в марте реализовали 839 автомобилей – на 58% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Subaru в нашей стране составили 1721 машину, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Полный список дилеров Subaru (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».