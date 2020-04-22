Volkswagen запустил сервис бесконтактной приемки коммерческих автомобилей в России

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Марка Volkswagen Коммерческие автомобили продолжает работу в штатном режиме, дилерские предприятия оказывают услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также выполняют гарантийные ремонты. Записаться на сервисное обслуживание, согласовать объем работ и отслеживать их статус можно удаленно с помощью мобильного приложения Volkswagen Service. Оплатить стоимость всех услуг можно онлайн, а акт приемки автомобиля получить по электронной почте, сообщает пресс-служба немецкой марки. При этом теперь не нужно лично доставлять автомобиль в сервис, транспортировку можно заказать у дилерского центра, оплатив услуг эвакуатора.

Напомним, ранее для удобства клиентов марка перевела часть услуг в онлайн-формат. Выбрать понравившуюся модель, воспользоваться конфигуратором и оплатить автомобили можно не выходя из дома: в наличии достаточно автомобилей Multivan, California, Caravelle, Transporter, Crafter, Caddy и Amarok, доступных для покупки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2020 года российские дилеры Volkswagen реализовали 1491 легкий коммерческий автомобиль, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Между тем, с марта для продажи в России доступно новое поколение серии Т – Multivan 6.1, Transporter 6.1 и Caravelle 6.1. Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.