Skoda перешла на продажи Roomster российской сборки

Skoda перешла на продажи Roomster калужской сборки, сообщил агентству «АВТОСТАТ» PR-менеджер марки Skoda в России Тимур Алиев. Выпуск этой модели на российском заводе Volkswagen начался еще в конце июня, а в продажу первые автомобили поступили в июле.

По словам г-на Алиева, все Roomster, продаваемые в России в настоящее время, собраны в Калуге, и машин чешской сборки у дилеров остались единицы. Организация локальной сборки позволила Skoda избежать повышения цен на Roomster, благодаря чему эта модель смогла занять весьма выгодную позицию в сегменте компактных SUV в России, отмечает Тимур Алиев. В настоящее время на Roomster действуют цены, установленные в мае 2009 года, – от 549 тысяч до 679 тысяч рублей в зависимости от комплектации и объема двигателя.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за восемь месяцев на российском рынке было продано 416 автомобилей Skoda Roomster.