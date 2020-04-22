УАЗ впервые поставит медучреждениям реанимобили на базе «Профи»

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Ульяновский автозавод приступает к поставкам нового реанимобиля, разработанного на базе коммерческой модели «Профи» для органов здравоохранения. Первая партия из 132 реанимобилей поступит в медицинские учреждения регионов в мае в рамках федеральной программы по снижению последствий распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба УАЗа.

Новая модификация автомобиля скорой помощи класса С на базе УАЗ «Профи» предназначена для проведения интенсивных лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния «тяжелых» пациентов на догоспитальном этапе.

Спецавтомобили отличаются лимонным цветом кузова и оснащаются 2,7-литровым двигателем ЗМЗ Про (149,6 л.с. и 235 Нм) и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Подключаемый полный привод с односкатной ошиновкой позволяет максимально реализовать возможности модели при движении в условиях плохих дорог и сельской местности. Термо- и шумоизолированный каркасный модульный блок с наружными стеклопластиковыми панелями, армированный для надежной фиксации оборудования, обеспечивает оптимальную для медицинского персонала эргономику салона.

Обширный список специального оснащения дополняют необходимые для работы реаниматологов многофункциональная тележка-каталка со съемными носилками, возможностью регулировки положения высоты, автоматической расфиксацией опор и разборным штативом для осуществления инъекций; приемное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок; вакуумный иммобилизационный матрас; реанимационная укладка для оказания скорой медицинской помощи; термоизоляционный контейнер с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов.

Уже в базовом варианте исполнения УАЗ АСМП класса С полностью укомплектован для проведения оперативных действий реанимационного характера. В частности, в салоне предусмотрен бифазный дефибриллятор-монитор со встроенным принтером, взрослыми и детскими электродами, функциями электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления. Из специфической аппаратуры к услугам медиков также предлагается транспортный реанимационно-анестезиологический монитор пациента со встроенным принтером, возможностью переноса данных на компьютер функциями мониторирования электрокардиограммы в трех отведениях, капнометрии, пульсоксиметрии, неинвазивного измерения артериального давления и определения температуры тела пациента.

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