Московский автосалон-2020 отменен из-за коронавируса

Московский международный автосалон 2020 года, который должен был открыться 26 августа, не состоится, сообщили его организаторы. Среди причин отмены мероприятия – пандемия коронавируса, неблагоприятная экономическая ситуация и резкое падение продаж новых автомобилей по всему миру, пишет портал Motor.ru.

Из заявления Российской ассоциации автопроизводителей можно сделать вывод, что о переносе Московского международного автосалона (ММАС-2020) речи не идет, так что, если график автошоу сохранится, ближайшая выставка в столице может пройти только в 2022 году.

Впрочем, в последние годы популярность всех автосалонов снижается, а многие производители предпочитают проводить презентации новинок онлайн или на специальных показах. Не исключено, что через два года устроители Московской выставки просто не смогут собрать достаточное количество заявок со стороны участников, ведь даже в благополучном 2018 году от экспозиции отказались в Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti, Cadillac, Skoda, Nissan и Porsche.

Среди громких премьер, которые были запланированы на ММАС-2020 – дебют роскошного кроссовера Aurus Komendant и рестайлинговой версии LADA Largus FL.

Московский автосалон пополнил список массовых мероприятий в автомобильной индустрии, которые отменены или перенесены из-за коронавирусной инфекции. Не состоялись в срок моторшоу в Париже, Детройте, Нью-Йорке, Женеве и Пекине, до сих пор нет ясности с проведением сезона Формулы-1.

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