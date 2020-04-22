63% покупаемых в РФ автомобилей – иномарки локальной сборки

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2020 года жители нашей страны приобрели 237,3 тыс. новых иномарок, произведенных в России. Это составляет 63,2% от всего объема российского рынка легковых машин за указанный период.

Примерно каждый пятый (доля – 21,2%) купленный с января по март автомобиль – отечественного бренда. В количественном выражении это составляет 79,7 тыс. экземпляров.

Меньше других россияне покупают новые иномарки, ввозимые из-за рубежа. За первые три месяца нынешнего года этот показатель составил 58,6 тыс. единиц, или 15,6% от общего объема.

Найти все эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.