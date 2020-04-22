DAF перевел продажи новых грузовиков в онлайн-режим

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Учитывая непростую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, компания DAF предприняла ряд мер, направленных на обеспечение безопасности своих клиентов и предоставление им бесперебойного сервиса.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, одной из таких мер является перевод продаж новых грузовиков DAF в онлайн-режим. Так, на сайте компании, с помощью 3D DAF Configurator, можно самостоятельно подобрать конфигурацию и отправить заявку дилеру для дальнейшего расчета специального предложения. По транспортным средствам в наличии также возможно заключить договор – отделы продаж дилеров DAF продолжают работать в удаленном режиме.

Что касается проведения технического обслуживания, то компания рекомендует связаться с сервисной станцией DAF заранее, накануне визита. При этом поставка запасных частей на сервисные станции DAF осуществляется в прежнем режиме. Тем самым компания оказывает поддержку грузоперевозчикам, предоставляя жизненно важные услуги для поддержания их бизнеса – поскольку транспортная отрасль обеспечивает доставку жизненно важных медикаментов, продуктов питания и всего необходимого для поддержания инфраструктуры.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.