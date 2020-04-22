Дешевая нефть представляет угрозу для электрификации транспорта

Низкие цены на нефть опасны не только для бюджетов добывающих стран: они тормозят процессы электрификации транспорта, предупредил южнокорейский ученый и лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг, глава международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия".

"Это одна из причин для беспокойства. Если цена на нефть останется такой же низкой, как сейчас, тогда мотивация к переходу на электрокары и в целом к электрификации транспорта пострадает", - сказал Рае Квон Чунг, которого цитирует агентство "Интерфакс".

"Если цены (на нефть – ИФ) уйдут слишком низко, стимулы (к переходу на альтернативные источники энергии – ИФ) снизятся", - констатировал ученый.

Напомним, согласно новому исследованию компании Wood Mackenzie, мировые продажи электромобилей к концу 2020 года могут упасть на 43% и составить 1,3 млн единиц. В прошлом году объем продаж электромобилей приблизился к 2,2 млн штук. Одним из факторов, который приведет к падению рынка электромобилей в текущем году, является пандемия коронавируса. Также на это влияет потенциальная отсрочка обновления автопарков в связи с падением цен на нефть и выжидательный подход потребителей к покупке новых автомобилей.

Аналитики Wood Mackenzie отмечают, что темпы спроса в Китае восстановятся до уровней 2019 года к ноябрю 2020 года, тогда как в Европе это произойдет к декабрю. Годовой спрос в США, как ожидается, будет отставать от показателя за 2019 год на 30% к концу текущего года.