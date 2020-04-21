Продажи автомобилей KIA с пробегом в марте выросли на 28%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам марта реализовали 798 таких машин, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. За три месяца 2020 года было реализовано свыше 2000 сертифицированных автомобилей KIA с пробегом, сообщает пресс-служба KIA. В настоящее время по программе «KIA Уверен» работают 118 официальных дилеров KIA в России.

В рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 5 лет и с пробегом до 150 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

По данным KIA Motors Rus, каналы поступления автомобилей «KIA Уверен» разнообразны: это и автомобили из парков официальных дилеров KIA и KIA Motors Rus and CIS, и автомобили, сданные клиентами по системе trade-in, и автомобили, поставленные на комиссию или выкупленные дилером.

Быстро узнать стоимость автомобиля с пробегом на рынке можно с помощью калькулятора «Оценить авто».