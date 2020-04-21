Volkswagen показал изображение рестайлингового Tiguan

Компания Volkswagen опубликовала первый официальный тизер, дающий представление о внешности обновленного кроссовера Tiguan. Судя по изображению, дизайн автомобиля будет перекликаться с седанами Polo и Jetta нового поколения, а также с семействами Golf и Passat.

Как пишет портал Autonews.ru, в базовое оснащение обновленного кроссовера войдет светодиодная передняя и задняя оптика, а в качестве опции будут доступны адаптивные матричные фары IQ Light с 22 диодами, которые варьируют интенсивность светового пучка в зависимости от ситуации. Кроме того, Tiguan предложат с информационно-развлекательным комплексом нового поколения под названием MIB3, который сможет загружать обновления и приложения «по воздуху».

Главным техническим новшеством станет появление гибридной силовой установки, которую, предположительно, позаимствуют у обновленного универсала Volkswagen Passat GTE. В ее состав входит 1,4-литровый наддувный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с., работающий в паре с 115-сильным электрическим мотором и комплектом батарей на 13 киловатт-часов. Запас хода исключительно на электрической тяге превысит 50 км.

Напомним, в России нынешний Volkswagen Tiguan доступен с 1,4-литровыми наддувными бензиновыми моторами мощностью 125 и 150 л.с., а также с 2,0-литровыми агрегатами, выдающими 180 и 220 л.с. Дизельная линейка представлена единственным 150-сильным мотором объемом 2,0 литра.

Между тем, весной 2020 года объемы производства Volkswagen Tiguan преодолели отметку в 6 млн автомобилей. Сегодня это самый успешный кроссовер в Европе и один из трех самых популярных во всем мире.

В России Volkswagen Tiguan – один из лидеров своего класса по популярности. Всего на российском рынке было реализовано более 100 тыс. Tiguan последнего поколения. В настоящий момент на российском рынке модель представлена в комплектациях Trendline, Winter Edition, Connect, Offroad, Exclusive и Sportline по цене от 1 млн 619 тыс. рублей.

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