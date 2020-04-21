Mercedes-Benz отзывает в России около 500 внедорожников G-класса

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 494 внедорожников Mercedes-Benz G-класса, изготовленных с мая по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств являются жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях необходимо изменить прокладку жгутов электропроводов передних дверей, а в случае повреждений – заменить жгут электропроводов на затронутых автомобилях. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже вторая отзывная компания «Мерседес-Бенц Рус» на этой неделе. Накануне под отзыв попали 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса, S-класса, G-класса и AMG GT, изготовленные с мая 2018 года по апрель 2019 года. Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации. На всех автомобилях будет заменен подводящий маслопровод турбокомпрессора. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Российские дилеры Mercedes-Benz в марте реализовали 4427 легковых автомобилей и внедорожников – на 34% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Mercedes-Benz в нашей стране составили 10334 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».