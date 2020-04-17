Chery запатентовала в России новый кроссовер Exeed VX

Компания Chery запатентовала в России внешний вид своего перспективного полноразмерного кроссовера Exeed VX. Эту модель в виде демонстрационного шоу-кара представили в ноябре 2019 года на международном автосалоне в Гуанчжоу. Серийную версию VX производитель показал около месяца назад, но ее продажи пока еще не начались даже в Китае. Chery запатентовала сразу два варианта кроссовера - шоу-кар и будущий серийный вариант, пишет "Российская газета".

Снаружи разница между двумя машинами незначительна - у серийного образца более крупными по площади сделаны фары, фонари и зеркала, кроме того, здесь использованы обычные дверные ручки под естественный хват вместо выполненных заподлицо выдвижных. Экстерьер Exeed VX сработан под руководством шеф-дизайнера бренда Кевина Райса (прежде он работал в Mazda).

Серийный Exeed VX оснастят 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 290 Нм, а также 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач. Этот мотор уже применяется на других моделях Exeed - среднеразмерных TX / TXL и компактном LX.

Длина, ширина, высота VX составляют 4970, 1940 и 1795 мм соответственно, колесная база - 2900 мм. Салон имеет 7-местную компоновку в три ряда. Автомобили Exeed по агрегатам унифицированы с Chery, при этом они имеют оригинальный дизайн и более богатое оснащение.

Напомним, что суббренд Exeed появится и на российском рынке. В нашей стране будут продавать среднеразмерную модель TXL - продажи должны начаться в третьем квартале 2020 года.

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