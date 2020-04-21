Jaguar Land Rover предоставил автомобили волонтерам «Лиза Алерт»

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Компания Jaguar Land Rover Россия в рамках сотрудничества с «Лиза Алерт» предоставила поисково-спасательному отряду 21 автомобиль Jaguar и Land Rover на период карантина. Эта инициатива является продолжением глобальной программы компании по поддержке гуманитарных организаций, таких, как Красный Крест, для оказания помощи людям по всему миру в период распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт», основной деятельностью которого является поиск пропавших людей, в условиях распространения COVID-19 взяли на себя обязательство помогать людям, находящимся в группе риска. В этих целях российское представительство Jaguar Land Rover выделило отряду автомобили для доставки медикаментов, продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым людям, нуждающимся в дополнительной поддержке из-за введенного режима социальной изоляции.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.