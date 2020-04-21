Правительство определило поставщиков машин скорой помощи регионам России

Правительство определило «Форд Соллерс», Горьковский автозавод и Ульяновский автозавод единственными поставщиками 1258 автомобилей скорой помощи для регионов России. Закупки в 2020 году будет осуществлять Минпромторг РФ, автомобили будут поставляться во все регионы РФ, сообщает агентство «ТАСС».

В частности, компания Ford Sollers по заказу Минпромторга поставит 653 автомобиля скорой медицинской помощи. Все автомобили класса С будут выполнены на базе FordTransit. Компания планирует передать автомобили в кратчайшие сроки: первая партия машин скорой помощи поступит на службу медицинских учреждений в апреле-месяце, оставшаяся партия – в мае и июне-месяце текущего года, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Поставка автомобилей скорой медицинской помощи планируется в 67 регионов Российской Федерации в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

Ранее в целях обеспечения готовности медицинских организаций к приему больных с коронавирусной инфекцией правительство выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку 1200 автомобилей скорой медицинской помощи для нужд субъектов Российской Федерации. Позже премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минздраву внести предложения о финансировании закупок автотранспорта для медучреждений и врачей сельской местности.

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