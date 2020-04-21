Назван лучший дилер Porsche в России в области послепродажного обслуживания

Компания «ДжиТи-Центр», официальный дилер Porsche в Иркутске, признан лучшим в России в сфере послепродажного обслуживания автомобилей марки в 2019 году. На втором и третьем местах – Порше Центр Нижний Новгород и Порше Центр Ростов-на-Дону соответственно. Всего российская дилерская сеть насчитывает 25 предприятий, три из которых были открыты в IV квартале прошлого года и потому не вошли в финальный рейтинг, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд».

Результаты работы каждого дилера рассматривались по восьми ключевым критериям, лежащим в основе «GTS-рейтинга» – системы комплексной оценки эффективности и качества послепродажного обслуживания дилерских предприятий Porsche в России. Лидеры GTS-рейтинга вошли в число финалистов ежегодного международного соревнования по послепродажному обслуживанию Porsche Service Excellence Award – «Porsche. Совершенство в сервисе» (PSEA), при этом за 7 лет с момента открытия дилерского предприятия в сентябре 2012 года команда «ДжиТи-Центр» 6 раз занимала в нем призовые места.

Российский рынок был впервые приглашен к участию в конкурсе Porsche Service Excellence Award 10 лет назад. За это время представители 11 дилерских предприятий России как победители на своем рынке побывали в Ницце, Лиссабоне, Целль-ам-Зее, Йоханнесбурге, Флоренции, Дублине, Мюнхене, Пальме де Майорка и Мускате. Заключительные мероприятия и церемония вручения премии PSEA 2019 состоятся в австрийском городке Санкт-Вольфганге недалеко от Зальцбурга.

Что касается успехов российской дилерской сети Porsche в послепродажном обслуживании, индекс удовлетворенности клиентов – ASI – по итогам 2019 года составил 96%, что говорит о высокой оценке клиентами уровня сервисного обслуживания и удовлетворенности от посещения сервисных станций официальных дилеров Porsche.

В свою очередь, дилеры высоко оценили качество поддержки и сотрудничества с «Порше Руссланд» в сфере послепродажного обслуживания. По результатам исследования степень удовлетворенности дилеров поддержкой импортера равна 9,6 баллов из 10 возможных.

Полный список дилеров Porsche (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».