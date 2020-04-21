Минпромторг расширил список авто, подпадающих в 2020 году под «налог на роскошь»

Список автомобилей стоимостью более 3 млн рублей и подпадающих под так называемый «налог на роскошь» Минпромторг обычно пересматривает два раза в год - весной и осенью. С учетом повышения цен и появления более дорогих комплектаций этот перечень все время меняется. Так, например, сегодня в списке автомобилей, с которых владельцы будут платить налог за 2020 год с повышенным коэффициентом, насчитывается 1300 моделей.

Интересно, что с учетом дорогих комплектаций в этот список попали автомобили не только премиальных брендов, но и тех, которых принято считать массовыми (например, Mazda). Так, Mazda CX-9, цена которой в базовой комплектации ниже 3 млн рублей, в дорогих версиях сегодня предлагается на российском рынке дилерами по цене более 3 млн 600 тысяч. Аналогичная ситуация по Nissan Murano, а также Subaru Outback и WRX. У модели Volkswagen Teramont базовая стоимость лишь слегка превышает порог в 3 млн, но в более дорогих версиях она уже свыше 4 млн. Полный список автомобилей, подпадающих под повышенный коэффициент налога, опубликован Минпромторгом, его можно посмотреть здесь.

Обратим внимание, что самый многочисленный сегмент в этом перечне - 632 автомобиля (почти половина) - составляют модели, цена которых лежит в диапазоне 3 - 5 млн руб. Еще 486 машин обладают стоимостью от 5 до 10 млн руб. В списке - 100 моделей, цена которых от 10 млн до 15 млн и 82 машины - стоимостью свыше 15 млн рублей.

Отметим также, что, судя по нашим данным, налог на роскошь не является большим препятствием для покупки дорогих автомобилей. Так, например, только за 2019 год в России было приобретено 1312 автомобилей, которые мы традиционно относим к сегменту Luxury - Mercedes-Benz Maybach S-Class, Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin. Большая часть этих роскошных покупок пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно было приобретено 839 автомобилей сегмента «люкс» (716 и 123 шт. соответственно). Обрели «прописку» в Санкт-Петербурге еще 115 таких автомобилей. Среди нестоличных регионов по числу купленных «люксов» лидирует Краснодарский край (55 шт.). В ТОП-5 регионов попадает и Свердловская область (30 шт.).

Напомним, что данный вид налога очень важен для региональных бюджетов, потому что остается полностью в их распоряжении и не уходит на федеральные нужды.

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