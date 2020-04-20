Вышел в свет ежегодный справочник «Автомобильный рынок России – 2020»

20 апреля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выпустило справочник «Автомобильный рынок России – 2020». Это ежегодное издание, которое является уже 18-м по счету. Традиционно справочник посвящен итогам прошедшего года, содержит аналитику и статистику по всем важным сегментам рынка, а также по производству автомобилей и состоянию российского автопарка.

Каждый год мы выпускали наш справочник в новом цвете. Были и красные, и синие, и зеленые варианты… Не отступили от данной традиции и сейчас. На этот раз справочник черный – такой цвет нами еще не был задействован. Да и к тому же, как сейчас принято говорить, «мир уже никогда не будет прежним». В том числе и автомобильный.

Да, 2020-й из-за текущей ситуации с COVID-19 прогнозируется как худший год в истории автомобильного бизнеса. Год, который многих выведет «из зоны комфорта». Но мы все понимаем, что ничего не закончится, не рухнет, просто привычные рельсы в работе придется оставить и начинать активно внедрять новые формы.

Вот и мы в этом году выпустили наш справочник только в электронном виде. Во-первых, потому что типографии не работают и потому что в целях безопасности так даже лучше для всех. Во-вторых, что весьма символично, автобизнес перестраивает свои процессы и все возможное пытается перевести в онлайн. Мы тоже не остаемся в стороне.

Поэтому заказывайте справочник «Автомобильный рынок России – 2020», изучайте, задавайте вопросы, вносите свои замечания и предложения – специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» всегда на связи (даже в период самоизоляции!) и будут рады вам помочь!