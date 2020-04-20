«Автотор» освоил выпуск новых комплектаций KIA Seltos

Калининградский завод «Автотор» начал производство компактного кроссовера KIA Seltos по полному циклу. Монтаж оборудования для запуска производства модели был начат в январе 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия. Для производства KIA Seltos введена в эксплуатацию сварочная линия, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.

Новая сварочная линия позволяет производить до 30 тыс. кузовов в год. Здесь работают более ста человек. А общая стоимость инвестиций в установку и наладку оборудования составила порядка 20 млн евро.

Как отмечается, запуск производства новой модели со сваркой и окраской кузова произведен с опережением графика, который установлен в соответствии со специнвестконтрактом, подписанным «Автотором» с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.

Напомним, Seltos становится четвертой моделью бренда, после седана Cerato, городского кроссовера Soul и среднеразмерного кроссовера Sorento (II поколения), выпускаемой в Калининграде по полному циклу (сварка, окраска, сборка).

Начало полномасштабного производства позволяет расширить список доступных версий и комплектаций KIA Seltos: теперь для этой модели становятся доступны 6 комплектаций автомобиля, 4 двигателя, 4 коробки передач, передний или полный привод. Всего с появлением KIA Seltos 1.6 MPI число версий KIA Seltos в России достигает двадцати одной. В частности, появится базовое исполнение – со 123-сильным двигателем, передним приводом и механической трансмиссией. Также на заводе «Автотор» будут производиться версии с аналогичным двигателем, полным приводом и автоматической трансмиссией. Начало продаж KIA Seltos 1.6 MPI ожидается в июне 2020 года.