«Автотор» освоил выпуск новых комплектаций KIA Seltos

Калининградский завод «Автотор» начал производство компактного кроссовера KIA Seltos по полному циклу. Монтаж оборудования для запуска производства модели был начат в январе 2020 года, сообщает пресс-служба предприятия. Для производства KIA Seltos введена в эксплуатацию сварочная линия, оснащенная усовершенствованным оборудованием, включая современные станки с программным управлением, обеспечивающим дополнительный контроль качества сварки, что позволяет существенно повысить точность операций.
Новая сварочная линия позволяет производить до 30 тыс. кузовов в год. Здесь работают более ста человек. А общая стоимость инвестиций в установку и наладку оборудования составила порядка 20 млн евро.
Как отмечается, запуск производства новой модели со сваркой и окраской кузова произведен с опережением графика, который установлен в соответствии со специнвестконтрактом, подписанным «Автотором» с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области.
Напомним, Seltos становится четвертой моделью бренда, после седана Cerato, городского кроссовера Soul и среднеразмерного кроссовера Sorento (II поколения), выпускаемой в Калининграде по полному циклу (сварка, окраска, сборка).
Начало полномасштабного производства позволяет расширить список доступных версий и комплектаций KIA Seltos: теперь для этой модели становятся доступны 6 комплектаций автомобиля, 4 двигателя, 4 коробки передач, передний или полный привод. Всего с появлением KIA Seltos 1.6 MPI число версий KIA Seltos в России достигает двадцати одной. В частности, появится базовое исполнение – со 123-сильным двигателем, передним приводом и механической трансмиссией. Также на заводе «Автотор» будут производиться версии с аналогичным двигателем, полным приводом и автоматической трансмиссией. Начало продаж KIA Seltos 1.6 MPI ожидается в июне 2020 года.
Напомним, продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos стартовали на российском рынке со 2 марта 2020 года. За первый месяц в России было реализовано 1242 таких автомобиля, что позволило KIA Seltos сразу же подняться в ТОП-5 самых продаваемых моделей бренда. Общее количество собранных контрактов превысило 4000, что существенно выше планового показателя.
Как считает директор по бренду KIA ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, выход на рынок модели Seltos призван укрепить позиции KIA в целом и в российском SUV-сегменте, в частности. Новинка не составит конкуренцию в линейке KIA, а, наоборот, привлечет новых покупателей в сегменте SUV. Современный внешний вид и отличная техническая оснащенность Seltos в совокупности с конкурентной ценовой политикой позволяет предполагать лидерские позиции новой модели в своем сегменте. Объемы продаж KIA Seltos будут зависеть от производственных планов дистрибьютора.
По оценкам ГК «Прагматика», новый Seltos потенциально может занять до 25-30% в общем объеме продаж KIA и должен поспособствовать росту интереса к марке со стороны автолюбителей от 25 лет.
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