AUTOSTAT Analytic Day: доставка аналитики на дом!

COVID-19 проверяет на прочность экономику страны в целом, и автобизнес в частности. Что вообще происходит в автобизнесе сейчас и чего можно ожидать в дальнейшем? Попытаемся разобраться вместе с экспертами 23 апреля в ходе онлайн-конференции «AUTOSTAT Analytic Day: Прогноз авторынка 2020 в условиях неопределённости».

Не нарушая режим самоизоляции, аналитики предоставят точные цифры по рынку, дилеры озвучат сценарии развития на год, представили IT-индустрии предложат реально работающие бизнес-инструменты, а представители банковской сферы расскажут о возможных вариантах выхода из тупика.

На каждого эксперта отводится не более 15 минут эфирного времени, а значит «воды» не будет – только точные цифры, внятные схемы и наглядная аргументация в виде слайдов и инфографик.

Вишенка на торте – участие в конференции бесплатно.

Послушать, возразить или поставить лайк любому спикеру может каждый, кто пройдет регистрацию здесь.

Официальный чат конференции в Телеграм: t.me/autostat_chat.