General Motors увеличивает гарантийный срок на автомобили

#ПоддержиАвтобизнес

Компания General Motors объявила о продлении гарантии на автомобили Cadillac и североамериканские Chevrolet.

Так, в связи с введенными ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, гарантийный срок автомобилей Cadillac и североамериканских Chevrolet с действующей на 30 марта 2020 года гарантией будет продлен на период вынужденного неиспользования автомобиля. Указанный период исчисляется с 30 марта до дня окончания действия режима ограничения (максимально 2 месяца), сообщает пресс-служба GM Россия.

Кроме того, если в сложившихся обстоятельствах в период самоизоляции и карантина наступает необходимость регулярного планового технического обслуживания автомобиля согласно сроку эксплуатации или при достижении обозначенного производителем пробега, проведение ТО также может быть отложено на срок до двух месяцев или 2400 км превышенного пробега в зависимости от того, что наступит раньше относительно допустимого запланированного интервала.

В то же время General Motors Россия рекомендует придерживаться рекомендуемых интервалов обслуживания для замены моторного масла и не превышать 500 км перепробега, когда срок службы масла подходит к 0%, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя.

General Motors призывает максимально соблюдать меры профилактики заболеваемости и не нарушать режим самоизоляции. После окончания карантина техническое обслуживание автомобилей будет проведено в полном объеме и соответствии с высочайшими премиальными стандартами бренда.

Полный список дилеров указанных брендов по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».