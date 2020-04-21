Производство автомобильной техники в России снизилось на 3%

В 2019 году российские автозаводы в общей сложности произвели 1 млн 720,1 тыс. единиц автомобильной техники, что на 2,8% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в отчете «Автопром в России. Итоги 2019 года, перспективы», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

88% от этого объема приходится на легковые автомобили – в минувшем году их было выпущено в количестве 1 млн 512,6 тыс. штук (-2,7% к 2018 году). Почти 10% в общем объеме производства заняли грузовики (с учетом легких коммерческих машин), которых было собрано 166,2 тыс. экземпляров (+0,2%). Немногим более 2% принадлежат сегменту автобусов (вместе с микроавтобусами), которых было произведено 41,2 тыс. единиц (-14,8%).

Сколько автомобилей LADA было произведено за 50 лет – об этом и многом другом расскажет Сергей Удалов в очередном выпуске рубрики «АВТОСТАТ на удаленке»: