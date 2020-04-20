Создана точная копия первого гоночного автомобиля ВАЗ-2101

Накануне 50-летнего юбилея выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101 специалистами «ЛАДА Спорт» была построена точная копия самой первой гоночной «единички». При постройке «реплики» в «ЛАДА Спорт» постарались повторить ту машину в мельчайших деталях. «Донором» послужил отлично сохранившийся серийный автомобиль, найденный среди объявлений о продаже, сообщает пресс-служба «ЛАДА Спорт».

Голубая «единичка» не сильно отличается от серийного автомобиля. Как и тогда, в 1970-х, внешне отличить раллийный автомобиль от стокового можно разве что по наклейкам и дополнительной «люстрой» - фарами освещения, установленным в передней части кузова. Технически эта машина во-многом повторяет своих конвейерных коллег. Разве что стандартный карбюратор был заменен на итальянские Weber, в подвеске появились амортизаторы Koni, а в багажнике – дополнительный бак.

Значительно больше изменений можно найти в салоне этого ВАЗ-2101. Стандартные сиденья и ремни безопасности заменены на гоночные, среди хорошо знакомого интерьера заметен каркас безопасности (в отличие от современных вварных каркасов тогда использовалась болтовая конструкция). Инструментарий водителя дополнен дополнительным тахометром, штурмана – специальными приборами HALDA. Весь этот «апгрейд» полностью соответствует тому, что устанавливался на самые первые гоночные «единички».

Ожидается, что любители автоспорта смогут увидеть этот автомобиль на будущих этапах различных гоночных чемпионатов. После чего раллийная реплика займет свое место среди экспозиции музея АВТОВАЗа.

Напомним, в 1970 году вместе с выпуском первых ВАЗ-2101 было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет выпуска ВАЗ-2101 стала побеждать во всевозможных автомобильных гонках, открыв новую страницу истории автоспорта в СССР. В 1971-м, впервые приняв участие в ралли «Тур Европы», проходившем на территории 14 стран, команда на ВАЗ-2101 выиграла «Серебряный кубок», а спустя два года сразу два – и «Золотой», и «Серебряный». Параллельно заводская команда завоевывала главные награды состязаний, проводившихся внутри Советского Союза. Гонщики на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными авто других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 участвовали и в международных ралли, и в советских кольцевых гонках и автокроссе до середины 1980-х годов. История спортивных побед LADA продолжается: на специально подготовленных LADA Granta и LADA Vesta заводская команда выступает в российских ралли и кольцевых гонках. Только в 2019 году пилоты LADA Sport Rosneft более 100 раз поднимались на победные подиумы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 19 апреля 2020 года исполнилось 50 лет с выпуска первых автомобилей марки LADA. В этот день в 1970 году с конвейера Волжского автозавода сошли шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули». Продажи «Жигулей» начались в августе 1970 года. ВАЗ-2101 дал начало самому многочисленному семейству легковых машин в истории предприятия, и, более того, в истории российской автомобильной промышленности. С 1970 по 1988 год выпущено около 4,8 млн ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо ВАЗ-2101, самыми массовыми стали LADA 2106 (4,3 млн шт.), LADA 2107 (2,8 млн шт.), LADA 4x4 (2,5 млн шт.).