Suzuki запустила программу лояльности

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Компания «Сузуки Мотор Рус» объявила о запуске программы лояльности «Suzuki Привилегия» для владельцев автомобилей японской марки. Программа лояльности «Suzuki Привилегия» включает в себя несколько направлений: финансовые программы, страхование, сервисы помощи на дорогах, сервисные программы, гарантийное обслуживание и трейд-ин, сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Так, в рамках финансовой программы Suzuki Direct для клиентов, которые уже приобретали автомобили Suzuki, при повторном обращении с целью покупки нового автомобиля марки доступна сниженная на 0,5% процентная ставка по кредиту. Предложение действительно при условии сдачи текущего автомобиля Suzuki в трейд-ин. Партнером программы выступает Русфинанс Банк. Также владельцы любого автомобиля Suzuki могут поменять свой автомобиль на новый Suzuki и получить дополнительную выгоду в размере 20 тыс. рублей.

Клиенты Suzuki, которые имеют двое и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться программой «Семейный автомобиль», распространяемой на бестселлер марки Suzuki Vitara и кроссовер Suzuki SX4. По программе «Семейный автомобиль Suzuki» доступна кредитная ставка от 14,8%. Рассмотрение кредитной заявки занимает от 30 минут, а кредит можно оформить на срок до 84 месяцев.

СПАО «Ингосстрах» и САО «ВСК», компании-партнеры «Сузуки Мотор Рус», предлагают различные варианты страхования для клиентов Suzuki. Линейка продуктов составлена таким образом, что каждый сможет подобрать для себя подходящий набор услуг: от минимального пакета «Угон/ Полная гибель» до максимальной комплектации полиса полного КАСКО.

Программа помощи на дорогах Suzuki Assistance направлена на обеспечение мобильности в случае возникновения неисправности или ситуации, исключающей возможность самостоятельного передвижения автомобиля. Программа активизируется после покупки автомобиля или прохождения очередного ТО у официального дилера Suzuki.

Программа «Привилегия 3+» разработана для клиентов, владеющих автомобилем Suzuki более трех лет. В рамках программы доступна выгода в размере 20% на работы, оригинальные запасные части и аксессуары для автомобилей Suzuki старше трех лет при обращении к официальному дилеру, участвующему в программе.

Кроме того, владельцы Suzuki могут приобрести продленную гарантию на автомобиль и получить после окончания производственной гарантии еще один год эксплуатации без непредвиденных затрат на ремонт, включая профессиональное и качественное обслуживание. Продленная гарантия включает постгарантийное покрытие основных, самых дорогостоящих узлов и деталей двигателя, КПП, трансмиссии, топливной системы, рулевого управления, тормозной системы и других элементов. Программа начинает действовать сразу после окончания гарантии производителя.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Suzuki в марте реализовали 787 автомобилей – это на 6% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1929 машин, что на 73% выше показателя за аналогичный период прошлого года.