Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса, S-класса, G-класса и AMG GT, изготовленных с мая 2018 года по апрель 2019 года. Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации. На всех автомобилях будет заменен подводящий маслопровод турбокомпрессора. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Напомним, в марте компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 327 автомобилей Mercedes-Benz A-класса, В-класса, CLA и GLE/GLS, реализованных с 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва стало кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации. На всех автомобилях необходимо адаптировать конфигурацию программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова.

Российские дилеры Mercedes-Benz в марте реализовали 4427 легковых автомобилей и внедорожников – на 34% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2020 года продажи Mercedes-Benz в нашей стране составили 10334 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020 года у российских дилеров появится новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB. Тогда же в продажу поступят купе-кроссовер Mercedes-Benz GLE Coupe второго поколения и первый полностью электрический автомобиль от Mercedes-Benz – кроссовер EQC. Кроме того, в июле нынешнего года до российского рынка доберется новый люксовый внедорожник Mercedes-Maybach GLS.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».