Первые Aurus серийного производства передадут клиентам в марте 2021 года

Первые серийно произведенные на заводе Ford Sollers в Елабуге (Татарстан) автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как пишет агентство "ТАСС", серийное производство автомобилей Aurus стартует на заводе в Елабуге в первом квартале 2021 года, пилотная партия машин будет выпущена в ноябре 2020-го. Планируется, что в 2021 году будет произведено 360 автомобилей, в 2022 году - 1724, в 2023 году - 4030, а в 2024 году - 5274 автомобиля.

Всего, начиная с февраля 2018 года, на автомобили Aurus поступило более 700 предзаказов. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составит 18 млн рублей, сообщал ранее гендиректор Aurus Адиль Ширинов.

Напомним, первой моделью, выпускаемой компанией «Аурус» на мощностях «Соллерс» в Елабуге, станет седан Aurus Senat. В настоящее время на предприятии идет подготовка к началу серийного производства этих автомобилей. Как сообщалось ранее, реализация проекта на заводе «Форд Соллерс Елабуга» позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы. В настоящее время производством автомобилей Aurus занимается ФГУП «НАМИ» на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством.

Автомобили линейки Aurus Senat спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/ч за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

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